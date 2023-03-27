كريم بامبو يكشف سر تفوق البنك الأهلي أمام الزمالك

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أعرب كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الزمالك بثلاثية دون رد، في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية.

وضرب البنك الأهلي موعدًا مع سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية بعدما تخطى عقبة الزمالك بثلاثية دون رد.

قال كريم بامبو في مداخلة تلفزيونية مع برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" خضنا المباراة باللعب على الكرات المرتدة، وركز المدير الفني في التدريبات على ضرورة تحقيق الفوز وألا نصل لركلات الجزاء الترجيحية".

أضاف:" قال لنا المدرب أننا لن نصل لركلات الجزاء الترجيحية، رغم أننا كنا متوقعين الوصول إليها".

أشار:" شدد المدرب على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لنا في المباراة، وأن نسجل الأهداف من الكرات التي نصل بها لمرمى الزمالك".

أتم بامبو:" المدرب لا يفرق بين لاعب أساسي أو احتياطي، والتشكيل الأساسي نعرفه قبل بداية المباراة بساعتين فقط".