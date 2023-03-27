رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب دار العلوم

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شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية دار العلوم للعام الجامعي 2022/2023، بحضور وكلاء الكليات، وحسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وأشاد رئيس الجامعة، بدور الاتحادات وما يقدمونه لخدمة جامعتهم وزملائهم، مطالبهم بتكثيف جهودهم انطلاقاً من دورهم لإظهار كليتهم وجامعتهم بصورتها المشرفة.

وفي نهاية الاحتفالية تم تنصيب رئيس الاتحاد ونائبه، والأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة بالكلية، وأعضاء لجان الاتحادات الطلابية.