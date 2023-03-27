 رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب دار العلوم - بوابة الشروق
الإثنين 27 مارس 2023 5:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب دار العلوم

رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب دار العلوم
رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب دار العلوم
ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 5:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 5:04 ص

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية دار العلوم للعام الجامعي 2022/2023، بحضور وكلاء الكليات، وحسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وأشاد رئيس الجامعة، بدور الاتحادات وما يقدمونه لخدمة جامعتهم وزملائهم، مطالبهم بتكثيف جهودهم انطلاقاً من دورهم لإظهار كليتهم وجامعتهم بصورتها المشرفة.

وفي نهاية الاحتفالية تم تنصيب رئيس الاتحاد ونائبه، والأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة بالكلية، وأعضاء لجان الاتحادات الطلابية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك