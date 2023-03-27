منذ مطلع التاريخ، تحظى مصر بنساء عظيمات وملهمات استطعن أن يسطرن إنجازات ويصنعن تاريخ ويساعدن في إعادة بناء وتشييد مجد بلادهن على مر التاريخ في مختلف عصورها القديمة والحديثة والأحدث.

لذلك نشر المركز القومي للمرأة في مصر كتابات وثق خلالها قصص نجاح المرأة المصرية في صناعة التاريخ والمجد لبلادها، استعانت بها "الشروق" لتقدم سلسلة "نساء مُلهمات" على مدار شهر رمضان، لتسرد قصص إنجازات عظيمة للمرأة المصرية عبر العصور المختلفة وحتى العصر الحالي.

• كريمة علي حسين.. أول سيدة مصرية طالبت بتعيينها في القضاء

تخرجت الطالبة كريمة علي حسين في كلية الحقوق عام 1941 ضمن 5 فتيات فقط، هي أكثرهن تفوقًا، فطالبت أولًا بتعيينها معيدةً، والانضمام إلى هيئة التدريس، لكن الجامعة رفضت بحجة أن النساء لا يمكنهن العمل في هذه المهنة، وأن الطلبة لن يكونوا تلاميذ لهن على محمل الجد.

فشغلت كريمة علي حسين منصب محامية أمام المحاكم الشرعية، لتكون السيدة الوحيدة بين قضاة "معممين".

وخاضت المحامية المناضلة معركة للدفاع عن حقها في تعيينها بهيئة القضاء والعمل كقاضية، فخاطبت وزير العدل فتحي الشرقاوي، ورئيس الجمهورية جمال عبدالناصر آنذاك.

آمنت كريمة منذ اللحظة الأولى بدور المرأة وأهميته ومساواتها أمام القانون والدستور، وانطلاقًا من مبادئ ثورة 1952، وعملًا بالميثاق الوطني لمصر الذي أُقر عام 1962، والذي يكفل مبادئ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وطالبت بحق تعيينها كقاضية مثل زملائها الرجال، لكن أحلامها تحطمت على صخرة التشدد والجمود.

كما أرسلت خطابًا رسميًا إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ذكّرته بنص القانون الخاص بتعيين 25% من رجال هيئة القضاء واختيارهم من المحامين، وطلبت منه تعيينها قاضية بموجب حق المساواة بين الجنسين وانطلاقًا من مبادئ ثورة 1952.

ولجأت إلى الصحافة وأُفردت لها مساحات مخصصة لحوارات ومقابلات صحفية، وتم تناول قضيتها على نطاق واسع، فالجميع في ذلك الوقت آمن بالتغيير وبقدرة المرأة على القيادة، كما أنها لجأت إلى الصحف الأجنبية لتنادي بحق المرأة في القضاء وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، إلى أن تمكن المرض منها، وضعفت وتوفاها الله.

اقرأ أيضا: نساء ملهمات (4).. نعيمة الأيوبي.. أول محامية مصرية تقيد بنقابة المحامين