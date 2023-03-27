تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 16289 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر، أن المتهم "أحمد. ر"، 25 سنة، عامل في محل بقالة، في 19-17-2022 قتل عمدا المجني عليه "محمود . م"، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض سلاحين أبيض- "خنجر وسكين".

وتابعت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه لمكان ناءٍ عن أعين الناس والمارة- محل العثور على جثمانه، وما أن ظفر به باغته بعدة طعنات باستخدام السلاحين وانهال عليه ضربا بهما بعدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده محدثا أصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحراز سلاحين أبيض "خنجر، وسكين"، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، عامل بمحل بقالة، بسبب خلافات مالية.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.