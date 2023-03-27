بريطانيا: استمرار تهديد سفن السطح غير المأهولة لعمليات أسطول البحر الأسود الروسي بالقرم

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بمحاولة ما لا يقل عن 3 من سفن السطح غير المأهولة، بالإضافة إلى مركبة جوية غير مأهولة، ضرب قاعدة سيفاستوبول البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مارس الجاري.

وذكر التقييم الاستخباراتي، المنشور على صفحة الاستخبارات البريطانية على تويتر، أنه ثمة تقارير مفتوحة المصدر تشير إلى قيام الحواجز الدفاعية بإيقاف سفينة سطح غير مأهولة، فيما تم تدمير الاثنتين الآخريين في الميناء. وقال مسئولون روس إنه لم تلحق أي أضرار بالسفن الروسية.

ولفت التقييم البريطاني إلى أن هجوما سابقا شنته سفينة سطح غير مأهولة على سيفاستوبول في 29 من أكتوبر الماضي، تردد أنه أسفر عن إلحاق أضرار بكاسحة الألغام البحرية "إيفان جولوبيتس" والفرقاطة "أدميرال ماكاروف".

وعلى الرغم من أن الهجمات الجديدة قد أخفقت، على الأرجح، في إلحاق أضرار بأي معدات عسكرية، فمن المرجح أن يستمر تهديد سفن السطح غير المأهولة، في تقييد عمليات أسطول البحر الأسود الروسي.