السيطرة على حريق مصنع فوم في الخانكة دون خسائر والمحافظ ينتقل لموقع الحادث

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مصنع الفوم بمنطقة أبو زعبل في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن الحريق شب في مصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق، وتم السيطرة نهائيا على الحريق، فيما انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى مكان الحريق، ووجه ببدء أعمال التبريد لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد باندلاع حريق في مصنع فوم بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة فانتقل العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، و8 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاروة.

ونجحت جهود الإطفاء في السيطرة على النيران التي امتدت إلى مصنعين صغيرين وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في مصنع فوم بأرض جمعية أبو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ويقع على مساحة 2000 متر.

ووجه المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بالتعامل مع النيران ولم يسفر عن الحادث عن خسائر في الأرواح وتم إخماد الحريق الذي امتد لمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المختصة التحقيق.