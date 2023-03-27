تقرير إسرائيلي: نتنياهو سيوقف قانون التعديل القضائي المثير للجدل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف قانون "تعديل النظام القضائي" المثير للجدل.



من جانبها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي في بيان في الساعة العاشرة صباحا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ويأتي ذلك، عقب مطالبة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي صباح الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أمس.



وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد/ الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.



وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون، وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس.