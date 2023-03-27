أحمد غزي يثير المتاعب ويتعاطى المخدرات في الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار

مع عرض 4 حلقات من مسلسل ضرب نار، برزت شخصية طارق التي يؤديها الفنان الشاب أحمد غزي، والذي تشير مشاهده في المسلسل الرمضاني إلى أنه يتجه في طريق خطر سيتسبب في إثارة المشاكل بين أبطال المسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خاصة مع النظرة الحادة التي كست وجهه بعد تقدم جابر أبو شديد للزواج من مهرة وموافقتها على العرض.

يظهر تسلسل الأحداث إلى أن طارق يصاحب أصدقاء السوء، وهو ما أكده تعرض لصوص له في الشارع خلال الحلقة الثانية حيث كان سيتلقى ضربا مبرحا لولا تدخل جابر أبو شديد (أحمد العوضي) والذي تغلب على اللصوص وأنقذه من بين أيديهم، إلا أن ذلك لا يردعه عن طريق الخطأ، حيث نكتشف أنه يصادق موزع المخدرات عمدة ويتردد على منزله للحصول على مخدرات.



وإلى جانب تعاطي المخدرات، يتعرف طارق على روبي مدمنة المخدرات في منزل عمدة ويحدث انجذاب بينهما ما ينبئ بدخوله إلى طريق مظلم على يدها وظهر ذلك بشكل واضح في الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني.



ويظهر حالة التشاحن التي تحدث بينه وبين أخته مهرة في تسلله من ورائها لمقابلة أصدقائه ومحاولته هو وأخته إقناعها بالعودة إلى العمل رغم تعرضها للمضايقات في المشغل، بجانب جداله معها لإقناعها بالزواج من رجل الأعمال الثري زيدان صاحب الأعمال المشبوهة.