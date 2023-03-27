موسكو: روسيا لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، على الرغم من محاولات بعض الدول لإجبارها على ذلك.

وقال بيريتشيفسكي، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء: "ندرس كل الخيارات بالنسبة لمشاركتنا في التجارة متعددة الأطراف، ونجري تحليلا للموازنة بين فوائد وتكاليف العضوية الكاملة بمنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هناك أسبابا للبقاء في المنظمة كعضو كامل للحفاظ على روابط مستقرة مع الدول النامية المستعدة لمواصلة التعاون على قدم المساواة، مع مراعاة المصالح المشتركة".

وأشار إلى أن "الدول غير الصديقة" تتوحد اليوم وتحاول أن تنهي عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أنه في ظل مثل هذه الظروف، سوف يستخدم الغربيون حالة خروج روسيا على أنها دليل على فعالية النهج المعادي لموسكو، ويستمرون في تشديد هذا المسار.

وأوضح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية أن منظمة التجارة العالمية منصة عالمية تقوم روسيا على أساسها، ببناء علاقات تجارية واقتصادية مع دول لا تقوم بأعمال عدائية ضدها.