 معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادًا لمواجهة سموحة - بوابة الشروق
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معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادًا لمواجهة سموحة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 5:37 م

ينتظم لاعبو الإسماعيلي غدًا داخل معسكر مغلق بفندق النادي استعدادًا لمباراتهم المهمة مع سموحة، في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعدها التاسعة والربع مساء الخميس المقبل بإستاد الإسكندرية.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي أشرف على مران الأمس الصباحي والمسائي قبل وبعد الإفطار بوجود كل اللاعبين، واستغرق كل واحد منهما 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات.

وانتقل للنواحي الخططية وانتهي بتقسيمة ظهر خلالها أعضاء الفريق بمستوى جيد، بينما تخلف عن التدريبات الحارس محمد فوزي وكريم عرفات للاصابة وعبد القادر كوليبالي ومحمد عمار للتأهل وإياد العسقلاني للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي.


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