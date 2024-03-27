محافظ الغربية يكرم 350 من حفظة القرآن الكريم بمراكز ومدن المحافظة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، 350 من حفظة القرآن الكريم بمراكز ومدن المحافظة في ختام الحفل السنوي الذي ينظمه النائب إبراهيم الديب للعام الثالث على التوالي.

وحضر حفل التكريم كل من النائب إبراهيم الديب، والنائب محمد مرعي، والنائب محمد عريبي، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، والدكتور محمد الحفناوي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامة الأزهر فرع طنطا.

وهنأ محافظ الغربية، خلال كلمته، الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا سعادته اليوم بحضور هذا الحفل في رحاب حفظة القرآن من أهالي المحافظة.

وأكد المحافظ، أن شهر رمضان شهر ضم احتفالات كثيرة، متابعًا: "احتفلنا معا يوم 7 رمضان بذكرى تأسيس الأزهر الشريف، والعاشر من رمضان بانتصارات الجيش المصري، واحتفال عيد الأم، واحتفال اليوم بذكرى غزوة بدر، وهذا اليوم يتواكب مع احتفالنا بتكريم أبنائنا من حفظة القرآن".

ووجه رحمي، الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الحفل السنوي والذي يرعاه النائب إبراهيم الديب، ومحمد الديب، مختتمًا: "أدعو الله أن يجعل هذا العمل وكل حرف تعلمه حفظة القرآن في ميزان حسناتكم على جهودهم المبذولة".