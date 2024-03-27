سينر يتأهل لنصف نهائي بطولة ميامي للتنس

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بات الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثالث عالميا، أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة.

جاء ذلك بعد الانتصار الذي حققه، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية على التشيكي توماس ماخاتش بمجموعتين دون رد.

ولم يجد وصيف النسخة الأخيرة صعوبة كبيرة في حجز أولى بطاقات المربع الذهبي بالفوز 6-4 و6-2 في المجموعتين خلال ساعة ونصف تقريبا.

وبهذا الفوز، سينتظر بطل أستراليا المفتوحة هذا الموسم، المتأهل من مباراة دور الثمانية بين الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميا وحامل اللقب، والتشيلي نيكولاس جاري، المصنف الـ23 عالميا.

يذكر أن نصف النهائي الآخر سيجمع بين الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، والبلغاري جريجور ديميتروف، والألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الخامس عالميا، والمجري فابيان ماروجان.