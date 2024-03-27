الزمالك: حصلنا على حقوقنا بالكامل في قضية كهربا

أصدر حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، بياناً رسميا يرد فيه على ما أثير بشأن غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.

وجاء نص البيان كالتالي :

"الزمالك أولا .. بصفتي أميناً لصندوق نادي الزمالك أؤكد بأن كل ما يثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة".

"كما أكد المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة فإن نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملا حتى أخر يوم لدفع الغرامة وأن كل ما يثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذي يستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري".

"لا تلتفوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القارية ومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة".