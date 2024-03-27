العالول: عدم التزام نتنياهو بقرار مجلس الأمن حول غزة هدفه تقويض حل الدولتين

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم، إن الوفد الفلسطيني يقوم حاليا بزيارة لمصر خلال فترة استثنائية للغاية، موضحا أن اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء تناول العديد من القضايا الهامة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خلال تصريحاته على هامش لقاءه بالأمين العام أنه من المقرر أن يواصل الوفد الفلسطيني لمصر خلال اليومين القادمين إجراء العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين وزيارة المستشفيات التي تحتضن المصابين الفلسطينيين، و أيضا بعض اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينين في مصر.

وأوضح أن الوفد استعرض آخر المستجدات خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية و طلب الحصول على دعم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على حرص الجامعة العربية متابعة كافة التطورات ذات الصلة بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

وأشار العالول لأسباب عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنه يعكس مسارين أولهما شخصي هدفه الاحتفاظ بسلطته، بينما يقوم المسار الآخر على أساس رفضه لحل الدولتين، عبر تقويض أي أفق سياسي في هذا الإطار وذلك بالرغم من الإتجاه الدولي الداعم لهذا لاتجاه حل الدولتين.