روسيا ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

توجهت طائرة "إيل- 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مصر وعلى متنها 29 طنا من المساعدات الإنسانية، تمهيدا لنقلها لسكان قطاع غزة.

وقال بيان أصدرته وزارة الطوارئ الروسية "توجهت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إلى مطار العريش. وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إنسانية مثل الدقيق والحبوب والسكر وغيرها من السلع، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية التي يزيد وزنها الإجمالي عن 29 طنا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم نقل المساعدات الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان "تم تجميع الجزء الأكبر من المساعدات المرسلة بمبادرة من حكومة جمهورية كراتشاي - تشركيسكايا".

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، سلمت 20 رحلة جوية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 480 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية.