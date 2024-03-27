توقعات بتثبيت سعر الفائدة في جنوب أفريقيا

يتوقع المحللون، تثبيت بنك جنوب أفريقيا المركزي لأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، والإشارة إلى تأجيل بدء دورة خفض الفائدة في ظل استمرار ارتفاع مخاطر التضخم.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، أن تظهر لجنة السياسة النقدية المكونة من خمسة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي ليسيتيا كجانياجو إصرارها على محاربة ضغوط الأسعار بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 8.25% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

ويتوقع المتعاملون في أسواق المال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تسعير اتفاقات التمويل بفائدة آجلة على أساس عدم وجود فرصة لخفض الفائدة في جنوب أفريقيا قبل نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر صدور قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة اليوم الأربعاء بعد الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، وبالإجماع وفقا لمسح اقتصادي منفصل.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم السنوي في جنوب أفريقيا خلال الشهر الماضي إلى 5.6% وهو أعلى مستوى له منذ 4 شهور؛ ليتجاوز نقطة المنتصف للنطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 3 و6%.