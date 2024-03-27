 رئيس الصين ينتقد الحواجز التكنولوجية خلال زيارة رئيس وزراء هولندا لبكين - بوابة الشروق
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رئيس الصين ينتقد الحواجز التكنولوجية خلال زيارة رئيس وزراء هولندا لبكين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 9:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 9:22 م

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينج، "الحواجز التكنولوجية"، خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى بكين، حيث تضغط الولايات المتحدة من أجل تشديد القيود على مبيعات معدات صناعة الرقائق لشركة "أيه إس إم إل هولدينج" للصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شي قوله لقناة "سي سي تي في" الصينية، إن: "إنشاء حواجز تكنولوجية بشكل مصطنع وقطع سلاسل الصناعة والتوريد سوف يؤدي فحسب للانقسام والمواجهة".

وأضاف: "للشعب الصيني أيضا الحق في التنمية المشروعة، ولا يمكن لأي قوى أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين".

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