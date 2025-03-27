 مجدي الهواري: حطيت كل فلوسي في فيلم عبود على الحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجدي الهواري: حطيت كل فلوسي في فيلم عبود على الحدود

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 10:52 م

أكد المخرج مجدي الهواري، حبه للمغامرات في عمله ووضع كل أمواله خلال إنتاج فيلم عبود على الحدود، قائلا: "بحب المغامرات جدًا ووضعت كل فلوسي في إنتاج أول فيلم ليا، وخسرت مغامرات مش كتير لكن اللي خسرته عشان مكنتش عايز أقدم المغامرة".

وكشف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لم يكن يرغب في إنتاج الجزء الثاني من فيلم عيال حبيبة، وهو فيلم العيال هربت، مضيفا: "عملت العيال هربت ودخلت وأنا مش مغامر رغم إن أول فيلم كان مغامرة مع حمادة هلال لكن بمغامرتي مع علاء وهنيدي، وسعد وحلمي شجعني أشوف المغامرة".

وتابع: "طول الوقت عارف ان حمادة هلال عنده شعبية لو اتعمل له فيلم معين ونجحت في المغامرة الأولى والجزء الثاني شبه مغامرة لم أكملها للآخر، وأيضا فيلم الوتر نزل وقت الثورة وكان في مشاكل في البلد وقتها ومكنتش عارف أعمل تسويق له".

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