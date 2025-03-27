الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت مطار بن جوريون وهدفا عسكريا جنوب يافا المحتلة بصاروخين بالستيين، أحدهما فرط صوتي.

وقال المتحدث السكري باسم الحوثي في بيان، مساء الخميس، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو الميسر والقوات البحرية نفذت عملية مشتركة، وذلك ردًا على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن.

وأشار إلى أن العملية استهدفت عددًا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان»، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في جميع أنحاء البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشار إلى أن الشرطة «تجري عمليات مسح لتحديد المناطق التي سقطت فيها شظايا الصاروخ».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين في اليمن، بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مناطق عدة في محافظة صنعاء.

وذكرت قناة «المسيرة» المرتبطة بالحوثيين، بأن 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعاً للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان، في محافظة صنعاء، مضيفة أن هذه الغارات قتلت شخصين، فيما أصيب شخصين آخرين.