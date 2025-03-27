محافظ سوهاج: البدء في إجراءات استغلال خمسة مواقع غير مستغلة بشركة المياه

وجه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة البدء في إجراءات استغلال خمسة مواقع غير مستغلة وطرحها للمستثمرين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وضمن خطة المحافظة لاستغلال كل الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة، وخلق فرص عمل حقيقية.



وأشار اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، إلى أنه بناء على توجيهات المحافظ تم تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة وشركة مياه الشرب لتذليل كل العقبات، واتخاذ خطوات جادة للبدء في طرح الفرص الاستثمارية بالتعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جارٍ طرح 5 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع، والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية فيما يقرب من 160 مليون جنيه، وتوفر 400 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتمثل في "قطعة أرض فضاء مساحتها 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وقطعة أرض فضاء مساحتها 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وقطعة أرض بمدينة جرجا بمساحة 180 مترًا مربعًا؛ لاستغلالها كمطعم وكافيه متعدد الطوابق، وقطعة أرض فضاء بمساحة 246 مترًا مربعًا لإنشاء محلات تجارية، وقطعة أرض على مساحة 3000 متر مربع لإنشاء جراج سيارات عمومي ومحلات بمأخذ محطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.