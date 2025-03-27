الناتو يوضح تصريحات روته بشأن الجنود الأمريكيين المفقودين في ليتوانيا

أوضح حلف شمال الأطلسي (ناتو) تصريحات أدلى بها الأمين العام مارك روته في وقت سابق أمس الأربعاء، والتي ألمح فيها إلى وفاة أربعة جنود أمريكيين فُقدوا أثناء تدريب في ليتوانيا، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يؤكد مصيرهم بعد.

وقال الحلف في بيان نُشر على منصة إكس: "البحث لا يزال جاريا. نأسف لأي لبس نتج عن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للناتو اليوم (الأربعاء). كان يشير إلى تقارير إخبارية ناشئة ولم يكن يؤكد مصير المفقودين، والذي لا يزال غير معروف".

وذكر الجيش الأمريكي أن المركبة المدرعة "هيركوليس" التي كان الجنود الأربعة على متنها أثناء التدريب عُثر عليها مغمورة بالمياه، مضيفا أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة بمشاركة القوات المسلحة الأمريكية والليتوانية والجهات المدنية.

وكان الجنود الأربعة، وهم من اللواء الأول، الفرقة الثالثة للمشاة، يجرون تدريبات تكتيكية عندما فُقدوا.

وخلال زيارته وارسو، قال روته للصحفيين إنه تلقى أنباء عن وفاة الجنود الأربعة أثناء إلقائه محاضرة، مضيفا أنه متعاطف مع عائلاتهم ومع الولايات المتحدة.

وقال روته: "لا تزال هذه أخبارا مبكرة، لذلك لا نعرف التفاصيل بعد. هذا خبر فظيع حقا، ونتعاطف مع العائلات والأحباء".