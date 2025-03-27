دينا عبد الكريم أمينا لشئون المصريين في الخارج بحزب الجبهة الوطنية

اعتمد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات، التي عقدت اليوم اجتماعها التاسع، بكامل أعضائها وبحضور رئيسها للنظر في اختيار تشكيل بعض الأمانات المركزية ومساعديها بناء على معايير محددة وواضحة ومنها الاطلاع على خبرات وسابقة تاريخ المرشحين وجهودهم خلال الفترة الماضية.

ووافق الجزار، على اختيار النائبة دينا عبد الكريم صادق مكسيموس لأمانة شئون المصريين بالخارج.

وتضم لجنة اختيار القيادات التى يرأسها الجزار كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فواد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم.