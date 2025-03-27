السودان يعتزم منع طيران كينيا من المرور عبر أجوائه بعد تعاونها مع الدعم السريع

أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أن بلاده تعتزم منع الطيران الكيني من المرور عبر الأجواء السودانية، على خلفية ما وصفه بـ"تعاون نيروبي مع قوات الدعم السريع".

وقال يوسف، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، اليوم : "أعتقد أن قرار منع الطيران الكيني من المرور عبر الأجواء السودانية، في الطريق".

وأضاف: "السودان اتخذ قرارات واضحة حيال تحركات كينيا ومواقفها المتغيرة بالتعاون مع الميليشيا (الدعم السريع) وداعميها".

وكان السودان قد قرر، في 13 مارس الجاري، وقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا، على خلفية استضافتها لقوات الدعم السريع ورعايتها لأنشطتهم، بحسب قول السلطات السودانية.

وجاء في قرار لوزير التجارة السوداني: "يُوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كينيا عبر كافة الموانئ والمعابر والمطارات والمنافذ إلى إشعار آخر".

وأضاف أن القرار جاء "بناءً على توصية اللجنة التي شكلها مجلس السيادة للتعامل مع دولة كينيا، لاستضافتها ميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ورعايتها لأنشطتهم واجتماعاتهم، وحفاظًا على مصالح السودان العليا، وتأكيًدا لسيادته وحماية لأمنه القومي".

وكانت العاصمة الكينية نيروبي، قد استضافت، مؤتمرًا نظمته قوات الدعم السريع بالتعاون مع حركات مسلحة، أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى قوى سياسية ومدنية أخرى، بهدف إعلان تشكيل "حكومة موازية" في السودان، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من وزارة الخارجية السودانية.

تأتي هذه التحركات بينما يحقق الجيش السوداني تقدما ميدانيا في السيطرة على العاصمة الخرطوم بعد استعادة القصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي الذي كانا تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أبريل ٢٠٢٣.