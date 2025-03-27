مياه المنيا: الحفاظ على المياه ضرورة وطنية وليست رفاهية

أكد المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الحفاظ على المياه ضرورة وطنية وليست رفاهية، إلى جانب أهمية التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي لحماية الصحة العامة وضمان بيئة آمنة ونظيفة.

وأضاف يحيى، أن الشركة تنظم باستمرار حملات تستهدف بشكل خاص ربات المنازل، مغاسل السجاد والسيارات، والمحال التجارية، بهدف نشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف الصحي، لتجنب انسدادها وحدوث أعطال تؤثر على انتظام الخدمة خلال احتفالات العيد.

وأعلن رئيس الشركة أن هناك توجيهات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛بضرورة تكثيف التوعية باهنية الحفاظ على المياه، وتكثيف حملات التوعية في قرى مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بمخاطر الإسراف في استهلاك المياه، خاصة خلال فترة العيد.

وأكد أن الشركة تبذل جهودا كبيرة لإيصال مياه نظيفة للمواطنين، مشددا على أهمية التزام الجميع بترشيد الاستهلاك حفاظا على الموارد المائية، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن فرض عقوبات على إهدار المياه أو رشها في الشوارع،