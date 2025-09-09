 سلوفاكيا: عمليات إجلاء في وسط العاصمة براتيسلافا بسبب اكتشاف قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 12:13 م القاهرة
سلوفاكيا: عمليات إجلاء في وسط العاصمة براتيسلافا بسبب اكتشاف قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية

(سلوفاكيا) - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 12:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 12:07 م

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إن اكتشاف قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية في مدينة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا خلال أعمال بناء، أدى إلى عمليات إجلاء.

وشملت الإجراءات الطارئة عدة أحياء في وسط براتيسلافا، من بينها جسر رئيسي عبر نهر الدانوب.

وتم تعليق حركة النقل العام وكافة الحركات المرورية خلال ساعة الذروة الصباحية.

ويعتزم الخبراء نزع فتيل القنبلة التي تزن 500 رطل (225 كيلوجراما)، والتي تم اكتشافها مساء أمس الاثنين، بحلول منتصف النهار.

يشار إلى أن مصفاة للنفط كانت موجودة في المنطقة كانت هدفاً للقصف الجوي للحلفاء في عام 1944 خلال الحرب.

وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت سلوفاكيا دولة تابعة لألمانيا النازية.


