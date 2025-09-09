كايا كالاس: المساعدات العسكرية الأوروبية إلى أوكرانيا وصلت لمستوى قياسي في عام 2025

قالت الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27، قدمت مبلغا قياسيا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت كالاس، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية: "قام الاتحاد الأوروبي ودولنا الأعضاء فيه، بتقديم ما يقرب من 169 مليار يورو (7ر198 مليار دولار) من الدعم المالي منذ بدء الحرب الشاملة في عام 2022".

وأضافت: "يشمل ذلك المبلغ أكثر من 63 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأوضحت كالاس، أن "الدول الأعضاء ستقدم في هذا العام وحده أكثر من أي وقت مضى، 25 مليار يورو حتى الآن".

كما زودت دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالذخائر، لتحقق بذلك 80% من هدف الاتحاد الأوروبي بتسليم مليوني طلقة إلى كييف.

وأضافت كالاس: "نهدف إلى تحقيق نسبة 100% بحلول أكتوبر".

وقالت إن "كل هذا لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين والتصدي للعدوان".