يحل الاحتفال السنوي بالفلاح المصري في 9 سبتمبر من كل عام، ليذكرنا بأهمية الدور الذي يقوم به المزارع في المجتمع المصري، فهم يشكلون نسبة كبيرة من الشعب المصري. وصنع الفلاح بكفاحه عبر السنين نموذجا يقتدى به.

وسلطت الدراما المصرية في مسلسلات تلفزيونية شهيرة الضوء على حياة الفلاح المصري، وما يقوم به من دور بارز في المجتمع، وما يواجهه من تحديات أثناء الكفاح.

وتسرد الشروق تفاصيل 4 أعمال درامية مصرية تناولت حياة الفلاح المصري وما يواجهه من مشاكل، لتعريف الناس بشريحة من الشعب لها التأثير الملحوظ على المجتمع والاقتصاد.

-مسلسل البشاير.. الاجتهاد يهزم الإجرام والبطالة

يتصدر مسلسل "البشاير" بين الأعمال التي تناولت حياة الفلاح المصري، وتم عرض المسلسل سنة 1988، بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، ومديحة كامل، ويحكي العمل عن مواطن مصري من أصل ريفي يعود من الغربة بعد سنين ليجد أقربائه يعانون البطالة ليبدأ في مشروعه لاستصلاح أرض زراعية، يواجه خلال العمل تحديات إحدى العصابات الإجرامية التي ترغب بالانتفاع من أمور غير مشروعة، ليتغلب عليهم محققا الاستفادة لأقاربه الذين تحولوا من طاقات معطلة إلى أشخاص منتجين، بينما أصبح العمل الزراعي المفيد في القرية بديلا ناجحا عن العمل الإجرامي الذي انتشر نتيجة البطالة.

ويتطرق المسلسل وسط الأحداث لقصة حب تجمع البطل الريفي بممثلة شهيرة قامت بدورها الفنانة مديحة كامل ما يضفي طابعا رومنسيا على المسلسل.

-"الوسية" ونظرة على محطات من كفاح الفلاح عبر التاريخ

ويسرد مسلسل "الوسية" الذي عرض عام 1990 وقائع حقبة من الظلم والسرقة تعرض لها الفلاح المصري في عصر الإقطاع وهيمنة الأجانب على ثروات البلاد، ويتناول المسلسل الأحداث عبر قصة حقيقية من كتابة مؤلف العمل الدكتور خليل حسن، حيث يحكي عن فترة عمله كملاحظ فلاحين بإحدى الأبعديات لرجل يوناني ثري يمارس مختلف أنواع القهر والاستغلال للفلاحين، بينما تواجه عمليات الاستغلال بكفاح من الدكتور خليل الذي وقف بجانب الفلاحين لدفع الظلم عنهم، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز والفنانة شيرين.

-مسلس "الوتد" ونظرة على العادات الأصيلة للريف

حظى مسلسل "الوتد" عام 1996، بطولة هدى سلطان، ويوسف شعبان، على شعبية واسعة بين المصريين وقد رصد العمل الدرامي حياة المجتمع الريفي من خلال أسرة الحاجة فاطمة ثعلبة، وتماسك الأسرة الريفية، وما يتبع ذلك الترابط من نجاح وقوة واجهت بها العائلة مختلف التحديات متمسكين بعادات الريف الأصيلة.

-مسلسل "الناس في كفر عسكر" ونماذج التضحية فداء الأرض

يسلط مسلسل "الناس في كفر عسكر"، الذي تم عرضه عام 2003، بطولة صلاح السعدني، ودلال عبدالعزيز، الضوء على قيم التضحية دفاعا عن الأرض، ويظهر ذلك في الصراع المستمر بين عائلة عوف صاحبة الحق في الأرض، وعائلة شلبي المستوطنة حديثا في القرية، والتي تحاول بسط نفوذها عبر الاستيلاء على الأرض لتواجهها عائلة عوف في نموذج للفداء والكفاح حماية للأرض.