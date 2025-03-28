 بريطانيا: موظفو العمل الإنساني يواجهون صعوبة بالعمل في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: موظفو العمل الإنساني يواجهون صعوبة بالعمل في غزة

لندن - (معا)
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 11:37 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 11:37 م

دعت كل من بريطانيا وفرنسا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع التركيز على ضرورة حماية موظفي الإغاثة الذين يواجهون تحديات متزايدة في أداء مهامهم الإنسانية، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي اليوم الخميس، إن الدعوة تأتي في ظل "الظروف المقلقة التي يعاني منها المدنيون في غزة، والتصاعد في المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية".

وأكد البيان، أن لندن وباريس تشددان على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل مهام المنظمات الإنسانية.

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