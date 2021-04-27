الأمن العراقي يعتقل 13 من داعش في نينوي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إن "قوات من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 13 عنصراً إرهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من أحياء محافظة نينوى توزعوا بصفة مقاتلين في فرق الفرقان، وخالد ابن الوليد، ومؤتة، ونهاوند المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة لتنظيم داعش".

وذكرت الخلية أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهدفت القوات الأمنية أثناء معارك التحرير"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.