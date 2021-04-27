باكستان إنترناشيونال أيرلاينز تعتزم تسريح نصف موظفيها

تعتزم شركة الطيران الباكستانية باكستان إنترناشيونال أيرلاينز كورب تسريح نصف عدد موظفيها البالغ حوالي 14 ألف موظف وإحلال بعض طائرات أسطولها ووقف الخطوط التي تحقق خسائر بصورة نهائية في إطار محاولات تحقيق أرباح لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إشرات حسين أحد مستشاري رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قوله إن الحكومة وافقت على خطة إعادة هيكلة الشركة، مضيفا أن الشركة مطالبة أيضا بدراسة إمكانية توقيع عقود تعهيد لخدمات الإدارة أو بيع 25% من أسهمها بعد تحسن أوضاعها المالية.

وأشارت بلومبرج إلى أن خطة هيكلة الشركة تأتي بعد محاولات سابقة فشلت في الماضي بسبب احتجاجات الموظفين والمعارضة السياسية.

وقال حسين "هذه المرة لا توجد خطط ضخمة لكي تصبح الشركة مثل طيران الإمارات أو الاتحاد أو القطرية" ولكنها ستصبح "مؤسسة تتسم بالكفاءة والرشاقة البالغة"، مضيفا أن الهدف هو إعادة الشركة لتحقيق أرباح بحلول 2023.

وذكرت بلومبرج أن تحقيق هذا الهدف سيكون تحولا بالنسبة لشركة طيران تعاني من تدهور أوضاعها المالية وسمعتها التشغيلية خلال الفترات الأخيرة، مضيفة أنه حتى قبل فرض القيود على حركة السفر في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت شركة الطيران الباكستانية محظورة من الدخول إلى العديد من الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا بعد تصريح وزير الطيران الباكستاني في العام الماضي عن أن نحو ثلث طياري الشركة يحملون رخص طيران مزيفة.