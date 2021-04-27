أجاب المطرب الشعبي سعد الصغير، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: "كام مرة شيطانك غلبك؟"، قائلًا: "كتير.. ولا مرة انتصرت.. وكل مرة بيغلبني.. أنا إنسان ضعيف ولما بصلي بكون جامد".

ورد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، على حقيقية تصريحه: "أنا مدرسة في الغناء، وعبد الباسط حمودة وشيبة بيقلدوني، وأنا صاحب فضل على الليثي، لو مشيت في الشارع جنب شاكوش وبيكا، الناس هتعرفني".

وقال عن حقيقة التصريح السابق: "كل ده كدب.. بس أنا اللى قلته.. والحقيقة إن أحد الإعلاميين أجرى لقاء معي وأخطأت خلال الحوار في مغزى تصريحاتي.. واللقاء تم حذف الكثير منه.. وبعدها تم تداول الفيديو على نطاق واسع".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم.