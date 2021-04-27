الاتحاد الأوروبي يرسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية للهند وسط تزايد الإصابات بكورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرسل سفينة مساعدات تحمل معدات طبية إلى الهند وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.



وتضم الشحنة، من بين مواد أخرى ، 780 مكثفًا للأكسجين وإمدادات من عقار ريميديسفير لعلاج مرضى كوفيد – 19 ومئات من أجهزة التنفس الصناعي.



وقال يانيز ليناركيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، إن الإمدادات تم توفيرها من جانب الدول الأعضاء وإن تغطية تكاليف النقل ستكون بشكل أساسي من أموال الاتحاد الأوروبي.



وأضاف "الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الهندي ومستعد لبذل قصارى جهدنا لدعمهم في هذا الوقت الحرج".