 الخارجية الروسية: الغرب يقود لعبة الموت بتزويد أوكرانيا بالأسلحة - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أبريل 2022 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: الغرب يقود لعبة الموت بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:38 ص

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الغرب يقود "لعبة الموت" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة"، ذاكرة أن منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ولا يهدف إلى تحقيق السلام.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء؛ تعليقا على تزويد الدول الغربية لكييف بالأسلحة - أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص والأرواح"، معتبرةً أن "هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا سلميًا وليس تبادلًا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء".

يُذكر أن القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في "دونيتسك" و"لوجانسك" تواصل منذ 24 فبراير الماضي عميلة عسكرية في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك