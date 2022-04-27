محافظ الفيوم يشهد ختام العروض التنشيطية لمهرجان الفيوم لرفع الأثقال

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام العروض التنشيطية لمهرجان الفيوم لرفع الأثقال التي أقيمت مساء اليوم باستاد الفيوم الرياضي، كما قام بتكريم أصحاب المراكز الأولى بالمهرجان.

حضر الفعاليات، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ،ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسماح محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، والكابتن أشرف الفار رئيس قطاع الرياضة لأندية City Club، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، والدكتور محمد رجب رئيس منطقة الفيوم لرفع الأثقال، وعدد من قدامى اللاعبين والمدربين والحكام.

في بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم تهنئته لجميع الشعب المصري، وأهالي محافظة الفيوم، بذكرى تحرير سيناء، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على دعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، واستغلال طاقتهم بشكل إيجابي، مشيراً أن الأبطال الذين شرفوا مصر والعالم كانت لهم ذكريات طيبة بصالة رفع الأثقال بالاستاد الرياضي، وأن إعادة افتتاح هذه الصالة سيكون له مردود إيجابي على هذه الرياضة الأوليمبية، واكتشاف أبطال جدد يمثلون المحافظة ويرفعون علم مصر في مختلف المحافل العالمية، مشيداً بمستويات اللاعبين الذين شاركوا بمهرجان رفع الأثقال، ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

فيما أشاد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بدعم وجهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لافتاً إلى أن إعادة افتتاح صالة رفع الأثقال بالاستاد الرياضي بعد تطويرها، يواكبه إقامة معسكر المنتخب الوطني للشباب لرفع الأثقال، بمحافظة الفيوم، استعداداً لبطولة العالم للشباب المقرر انعقادها بالمكسيك في شهر يونيو 2022.

وأكد رئيس منطقة الفيوم لرفع الأثقال، أن إعادة افتتاح صالة رفع الأثقال يعيد إلى الأذهان تاريخ اللعبة، وسيكون داعماً لازدهار اللعبة في الفيوم خلال الفترة القادمة، وانطلاق أبناء المحافظة إلى منصات التتويج المحلية والعالمية، مشيراً أن خطة منطقة رفع الأثقال بالفيوم تهدف إلى البحث عن الموهوبين بكافة ربوع المحافظة لتقديمهم للمنتخب الوطني، مثمناً في الوقت ذاته دور الشريك الاستراتيجي شركة City Club.

في ختام الفعاليات، قام محافظ الفيوم ورئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بتكريم عدد من قدامى اللاعبين والمدربين والحكام بلعبة رفع الأثقال، وكذلك إهداء الدروع التذكارية لعدد من الشخصيات القائمة على دعم هذه الرياضة.