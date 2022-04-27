الجزائر تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا وصفر حالة وفاة خلال ٢٤ ساعة

أعلنت الجزائر تسجيل إصابة واحدة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم/ الثلاثاء / أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٧٧٢ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٥٠ شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.