الرئيس السيسي للمصريين: «مش اللي ربنا حققه لكم تمسكوا عليه بقى ولا إيه؟»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالى دائمًا ما ينجي مصر من الخطر.

وأضاف في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء - مخاطبًا المصريين: «مش اللي ربنا حققه لكم تمسكوا عليه بقى ولا إيه؟.. إحنا ربنا سترها في 2011 ونجانا.. في 2013 ربنا سترها ونجانا».

وتابع: «حتى في أزمة كورونا اللي الدنيا كلها كانت تتأذى منها ربنا سترها معانا ونجانا.. في 2022 وفي ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على العالم كله ربنا هو اللي هينجي مصر».

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.