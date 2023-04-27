أعربت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، عن قلقها البالغ بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا من خطر بيولوجي مرتفع، إثر اقتحام وسيطرة قوات عسكرية على المعمل القومي للصحة العامة «معمل استاك» في الخرطوم.

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أنه «منذ الاستيلاء على المعمل تم فصله بشكل متقطع عن الكهرباء»، قائلة إن «الأمر يزيد المخاوف من الأضرار التي قد تسببها المواد الموجودة فيه».

وأشارت إلى «تضارب تصريحات مسئولي المنظمة الدولية ووزارة الصحة الاتحادية السودانية، حول الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدث في حال اندلع قتال في موقع المعمل نفسه.».

وقالت إن المعمل القومي يحتوي على أقسام بها عينات مهمة وحساسة كالدرن والحصبة وشلل الأطفال والفيروسات، بالإضافة إلى مباني إدارة مكافحة الأمراض ومباني بنك الدم القومي.

وذكرت اللجنة التمهيدية بنقابة أطباء السودان، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات، وإجراء تقييم للمخاطر، على الرغم من صعوبة القيام بأي نوع من التقييم في الوقت الراهن.

وتوقعت تسجيل المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض، وعدم الحصول على الغذاء والماء، ونقص الدواء وتعطل الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الاشتباكات المسلحة نفسها.

وجددت التحذير لطرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بإيقاف هذه الحرب العبثية فورًا، وعدم التعرض للمرافق الطبية والصحية، أو اتخاذها منطلقا لعملياتهم العسكرية.