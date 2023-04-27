اتحاد الكرة يكشف موعد انتهاء مسابقة الدوري

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قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، أن الموعد المبدئي لنهاية مسابقة الدوري المصري هو نصف شهر يوليو المقبل.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" في حالة صعود الأهلي وبيراميدز للأدوار النهائية في البطولات الأفريقية سيتغير الموعد بكل تأكيد ".

وتابع :" من الممكن أن ينهي نادي الزمالك موسمه قبل الأهلي وبيراميدز في حال استمرارهم في البطولات الأفريقية، بسبب مشاركة الزمالك في البطولة العربية".

واختتم:" من الممكن أيضاً أن نضطر لخوض المباريات وتأجيل مباريات قليلة للأهلي وبيراميدز حال وصولهم للأدوار النهائية في البطولات الأفريقية".