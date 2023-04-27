الناخبون الأتراك في ألمانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات

من المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 14 مايو، اليوم الخميس للأتراك الذين يعيشون في الخارج ، مع أكبر تجمع في الخارج يبلغ 5ر1 مليون شخص يدلون بأصواتهم في ألمانيا.

وسيكون التصويت في الخارج ممكنا حتى 9 مايو، مع فتح ما مجموعه 26 مركز اقتراع في ألمانيا وحدها.

وفي الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2018، كانت ألمانيا في قلب نقاش ساخن، حيث ألقى الرئيس رجب طيب إردوغان باللوم على السلطات الألمانية لعرقلة جهود حملته في البلاد.

لكن مثل هذا التوتر غير متوقع هذه المرة.

وبعد 20 عاما له في السلطة، يواجه إردوغان أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن. وتتنبأ استطلاعات الرأي الأخيرة بسباق متقارب بين الرئيس الحالي وكمال كليتشدار أوغلو، زعيم معسكر معارض نادر من الفصائل العلمانية والمحافظة والقومية.

وستجرى جولة ثانية بين المتنافسين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على الرئاسة في 28 مايو ما لم تسفر انتخابات 14 مايو عن فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات.