 الداخلية تضبط مرتكبي واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة - بوابة الشروق
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الداخلية تضبط مرتكبي واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 1:32 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 1:32 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على احدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.
وبالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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