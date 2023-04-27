أمين الناتو: الحلف وشركاؤه قدموا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة أخرى لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» أن أوكرانيا تمتلك حاليًا القدرات العسكرية التي تحتاجها لاستعادة أراضيها.

وأشار إلى أن «حلف شمال الأطلسي وشركاءه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة أخرى»، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وأمس الأربعاء، أعلن قائد حلف الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي، أن كييف تلقت أكثر من 98% من الدبابات والمدرعات التي وعدتها بها الولايات المتحدة وحلفاؤها لحشد هجومها المضاد.

وقال كافولي في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: «لقد حسبت أنا والأوكرانيون عدد الأسلحة التي سيحتاجون إليها لهذا للقيام بالهجوم المضاد، وفي الوقت الحالي تم تسليم أوكرانيا أكثر من 98٪ من المركبات القتالية».

وأشار كافولي إلى أن البنتاجون يراقب بدقة وجهة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية.

بينما قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الدول الغربية لم تقدم مساعدات عسكرية كافية لأوكرانيا، مضيفا أن بلاده تقدر ما تم التعهد به وتسليمه، لكنه لا يكفي.

وذكر كوليبا أن الغرب قدم «عددًا قليلًا جدًا من قذائف المدفعية التي يبلغ مداها القاتل 30 كيلومترًا، والتي تعتبر حيوية للجيش الأوكراني».