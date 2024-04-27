أعلنت إدارة معهد العلوم السياسية في باريس، مساء الجمعة، عن اتفاق مع طلابها المحتشدين، من أجل القضية الفلسطينية، على أن تتعهد بموجبه بتنظيم نقاش داخلي ووقف الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المتظاهرين.

وقال المدير المؤقت للمؤسسة جان باسير، في رسالة أرسلها إلى الطلاب والأساتذة في نهاية العام يوم من التوتر أمام المؤسسة المرموقة، تحت مراقبة مشددة من الشرط إنه "في ضوء هذه القرارات، تعهد الطلاب بعدم تعطيل الفصول الدراسية والامتحانات وكذلك جميع أنشطة المؤسسة".

واستقبل عشرات المتظاهرين، الذين ظلوا داخل المبنى حتى التاسعة والنصف مساء، بعد بيان معهد العلوم السياسية في باريس، بارتياح.

وكان الطلاب محتشدين داخل وخارج المبنى التاريخي العريق، الذي يقع في قلب الدائرة السابعة الراقية في باريس منذ أيام بينهم طلاب وناشطون ومتعاطفون مع لجنة فلسطين للعلوم السياسية، بحسب إذاعة "يوروب1" الفرنسية.



• 5 نواب من اليسار المتطرف في الاحتجاجات

وكان خمسة نواب من فرنسا المتمردة (يسار متطرف) حاضرين إلى جانبهم، وكانت الأوشحة ثلاثية الألوان واضحة للعيان، "للدعم" وفقًا لأحدهم.

وبعد بث رسالة الإدارة، قاموا بإخلاء المبنى بهدوء شيئاً فشيئاً، وكان أكثر من 200 متظاهر قد غادروا بالفعل في وقت سابق، بعد تحذيرات من الشرطة.

• نقاش داخلي

وفي نهاية يوم من المناقشات مع ممثلي لجنة فلسطين، أعلنت الإدارة التزامها بتنظيم نقاش داخلي بحلول يوم الخميس المقبل، قائلة إن النقاش مفتوح لجميع مجتمعات.

وأكدت إدارة معهد العلوم السياسية في باريس أنه "يمكن طرح جميع الأسئلة"، ولا سيما تلك المرتبطة بمطالب المتظاهرين، مثل مسألة "شراكات المدرسة مع الجامعات والمنظمات الداعمة لدولة إسرائيل". كما تعلن الإدارة عن إيقاف الإحالات إلى قسم التأديب منذ 17 أبريل".

واحتل طلاب من المدرسة المرموقة وأغلقوا مدخل المقر الرئيسي في باريس يوم الجمعة. ويدين الطلاب قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ويطالبون بتعليق العلاقات المالية والشراكات مع الجامعات الإسرائيلية.