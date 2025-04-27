شنت روسيا هجوما واسعا بالطائرات المسيّرة وغارات جوية في أنحاء أوكرانيا فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وفقا لما ذكره مسؤولون، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه في رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.

وذكر الممثل الإقليمي للادعاء أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب أربعة آخرون في غارات جوية على مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

كما قُتل شخص آخر وأصيبت فتاة /14 عاما/ في هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك، والتي تعرضت للقصف للّيلة الثالثة على التوالي، بحسب ما أعلنه الحاكم سيرهي ليساك.

وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان روسيا أنها استعادت السيطرة على الأجزاء المتبقية من منطقة كورسك التي كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها خلال توغل مفاجئ في أغسطس 2024، فيما أكدت السلطات الأوكرانية أن القتال في كورسك لا يزال مستمرا.