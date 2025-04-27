رئيس الجامعة: رعاية الأيتام والاحتفاء بهم واجب إنساني يحمل اسمى معاني الرحمة والعطاء

نظّمت جامعة المنيا الأهلية احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، وذلك تحت شعار "ابتسامتهم... مسئوليتنا" تأكيدًا على دور الجامعة في دعم القيم المجتمعية وتعزيز روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.



وأكد رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، أن رعاية الأيتام والاحتفاء بهم هو واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا مؤسسيًا من قبل الجامعة، مشيراً إلى أن جامعة المنيا الأهلية تسعى إلى ترسيخ قيم العطاء والانتماء لدى طلابنا من خلال مبادرات حقيقية تُسهم في إسعاد فئات تستحق منّا كل الاهتمام والتقدير، فرسم ابتسامة على وجوه الطلاب يعد إنجازاَ حقيقياَ يحمل بين طياته أسمى معاني الرحمة والعطاء.

وشهدت الاحتفالية، التي أُقيمت على مسرح الجامعة، حضور عدد من طلاب وطالبات مؤسسات رعاية الأيتام من البنين والبنات، حيث تم استقبالهم بحفاوة كبيرة من طلاب الجامعة والعاملين، لمشاركة الطلاب الأيتام السعادة من خلال فقرات فنية مبهجة، وألعاب ترفيهية، واختُتمت بتوزيع الهدايا التذكارية التي أضفت البهجة على وجوه الأطفال.

أشرف على تنظيم الفعاليات كل من الدكتور حسام عبدالرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، إلى جانب مشاركة فعالة من اتحاد طلاب الجامعة الأهلية.