كوريا الشمالية تدين تقديم رئيس الوزراء الياباني قربانا لضريح ياسوكوني

أدانت كوريا الشمالية رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا لتقديمه قربانا طقسيا لضريح ياسكوني المثير للجدل في طوكيو، لقتلى الحرب اليابانيين، قائلة إن ذلك أظهر مجددا سعي اليابان نحو التسلح.

وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية هذا الانتقاد في تعليق يوم السبت بعد أن أرسل إيشيبا قربانا الأسبوع الماضي إلى ضريح ياسوكوني، الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم 14 مجرما من الدرجة الأولى أدانتهم قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية.

كما زارت مجموعة من المشرعين اليابانيين الضريح شخصيا لتقديم احترامهم في ذلك الوقت، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بتلك الإجراءات التي اتخذها السياسيون اليابانيون باعتبارها "طريقا إلى التسلح"، قائلة إنها لن تؤدي إلا إلى تسريع خراب اليابان بأكملها.

واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السياسيين اليابانيين بتنظيم عروضهم وزياراتهم السنوية إلى ياسوكوني، ونددت بهذه التحركات باعتبارها محاولة "لزرع سم التسلح بشكل ثابت وعميق في كامل منطقة الأرخبيل".

كما زعمت أن اليابان في المرحلة النهائية من الاستعدادات القانونية والمؤسسية والعسكرية لغزو قاري، في إشارة إلى إطلاق البلاد مؤخرا لقيادة العمليات المشتركة لقوات الدفاع الذاتي والتعديلات الدستورية.

يشار إلى أن إرسال قربان أو زيارة الضريح هو أمر محل انتقاد من الدول المجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين، اللتين تعتبران مثل هذه الإجراءات محاولة لتمجيد ماضي البلاد العسكري.

وكانت اليابان قد غزت الصين خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت كوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني من عام 1910 إلى عام 1945.