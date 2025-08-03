رئيس برلمان كوريا الشمالية يجري محادثات مع روسيا و3 دول أخرى في جنيف

أجرى باك إن-تشول، رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية(البرلمان)،محادثات مع نظرائه من روسيا وثلاث دول أخرى في جنيف بسويسرا، على هامش اجتماع عالمي لرؤساء البرلمانات، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن باك التقى مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى رئيسي الجمعيتين في منغوليا وفيتنام، ونائب رئيس البرلمان في لاوس، وذلك خلال حضوره المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات الذي انعقد من الثلاثاء الماضي حتى الخميس.

وخلال محادثاتها مع باك، أشارت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة البرلمان الروسي، إلى "الصداقة الوثيقة" بين الزعيمين الكوري الشمالي والروسي باعتبارها "العنصر الأساسي" الذي رفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما نقلت الوكالة عنها القول إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية "تغلبت على جميع أنواع التحديات وأثبتت قيمتها منذ توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأكدت أيضاً تضامن روسيا مع كوريا الشمالية.

وحضر كبير المشرعين في الصين، تشاو ليجي، الحدث العالمي أيضا، لكن لم تجر أي محادثات بينه وبين باك، وهي إشارة محتملة إلى أن العلاقات الثنائية لم تتعافَ بالكامل بعد من التوتر الذي شابها بسبب التقارب الوثيق لبيونج يانج مع روسيا بشأن الحرب مع أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن هذا الحدث الدولي ينظم كل خمس سنوات منذ عام 2000 باستضافة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة دولية للبرلمانات الوطنية، وقد دأبت كوريا الشمالية على إرسال ممثل عنها.

كما حضر رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، وو وون-شيك، حدث هذا العام، لكن لم يعقد أي اجتماع بينه وبين باك.