مصايف الإسكندرية تدعو إلى زيارة الشواطئ تحت شعار «البحر قادر يغير مودك»

دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد زيارة الشواطئ تحت شعار "البحر قادر يغير مودك"، وذلك تزامنا مع استقرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.

وأكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين وتوفير حزمة من الخدمات الجاذبة لضمان خروج موسم الصيف بشكل حضاري.

وأوضحت أن شواطئ شملت "الدخيلة الشرقي، وبليس 2 المميز، وبليس 1، والبيطاش المميز، وشيراتون الهانوفيل، والهانوفيل الخدمة، وشاطئ جمعية درويش، وشهر العسل، وشهرزاد".

ووجه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بوضع ترسيم لحدود الشواطئ بنطاق العجمي، والعمل على استغلال المساحات الشاطئية غير المستغلة والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية وسياحية تخدم رواد الشواطئ.

وشدد خالد على إزالة جميع التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام للشواطئ، بالإضافة إلى الالتزام التام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية.



