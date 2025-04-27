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تبدأ محكمة العدل الدولية، غداً الإثنين، جلسات استماع في طلب الرأي الاستشاري المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب قرارها حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.

وستستمر جلسات الاستماع خمسة أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.

وتبدأ جلسات الاستماع غدا بمرافعة من فلسطين ومصر وماليزيا.

وتشارك أكثر من ٤٠ دولة أخرى ضد قرارات إسرائيل من بينها تركيا والسعودية وقطر، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.

وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، في حين لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة.

وتزايدت حاجة الفلسطينيين إلى وكالة الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية تشنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.