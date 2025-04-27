الداخلية السورية: القبض على لواء سابق متورط بجرائم حرب كان مقربا من سهيل الحسن

أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت، بيانا بشأن القبض على لواء في النظام السابق، "متورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري".



وأعلنت الداخلية السورية أن "مديرية أمن حمص ألقت القبض على المجرم اللواء "عساف عيسى النيساني"، والمتورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري".



وفقا للوزارة، فقد "تقلد النيساني عدة مناصب عسكرية ميدانية من قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب إلى الإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، مرورا بقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وصولا إلى تسلّمه قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة".

وذكرت الوزارة أن ما يعرف عن "المجرم النيساني، تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير"، مشيرة إلى أنه "كان من المقربين للمجرم سهيل الحسن (الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد)، حيث شكّل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان".

وكشفت الداخلية السورية أن "المجرم سيحال إلى القضاء المختص، لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن".