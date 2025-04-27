ليفربول يسعى لحسم لقب البريميرليج في مواجهة قوية أمام توتنهام

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية أمام توتنهام، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، في مباراة قد تكون بوابة التتويج الرسمي باللقب.

ويحتاج الريدز، إلى نقطة وحيدة فقط من أصل خمس مباريات متبقية في مشوار الفريق بالمسابقة، ليتوج رسميًا بطلًا للمرة الـ20 في تاريخه، ويعادل بذلك الرقم القياسي لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في عدد مرات الفوز باللقب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، متفوقًا على أرسنال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة، بينما يعاني توتنهام هذا الموسم ويحتل المركز السادس عشر بـ37 نقطة فقط.

وسيتوج الريدز رسيما في حالة تعادلة أو فوزه بالمباراة بغض النظر عن نتائج أرسنال في الأربع مباريات المتبقية من عمر المسابقة، حيث أن أقصى عدد من النقاط سيصل له المدفعجية في حال الفوز بجميع المباريات هو 79 نقطة، أما في حالة هزيمة ليفربول، سيتأجل حسم اللقب للجولة المقبلة، أو ربما يحسم الريدز اللقب في مباراته ضد أرسنال في الجولة 36 من البطولة المقرر لها يوم الأحد الموافق 11 من شهر مايو المقبل.

ويقترب المصري محمد صلاح من رقم مميز خلال مباراة اليوم حال نجاحه في هز الشباك.

وقد سجل محمد صلاح 15 هدفًا ضد توتنهام في جميع المسابقات، فقط سجل أهدافًا أكثر أمام مانشستر يونايتد (16 هدفًا).

وحال سجل صلاح أمام توتنهام سيعادل أهدافه أمام مانشستر يونايتد، وقد يتفوق إذا سجل أكثر من هدف.

11 هدفًا من هذه الأهداف الخمسة عشر لمحمد صلاح جاءت في الدوري الإنجليزي، ولا يتفوق عليه سوى آلان شيرر برصيد 14 هدفًا.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا حتى الآن.

ويعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات في ثمانية مواسم متتالية، كما يعد أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 40 هدفا في موسمين مختلفين.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بورنموث، في الرابعة مساء، ويسعى فريق الشياطين الحمر بقيادة المدير الفني أموريم، لتحقيق الفوز مع تبقى 4 مباريات على انتهاء الموسم، لختام الموسم بشكل مشرف، حيث يعاني من تراجع في النتائج أدى إلى احتلاله المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 49 نقطة، ولا يزال لديه فرصة التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.